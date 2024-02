¡Fin del misterio! Christian Cueva revela porqué le dio 280 soles a Pamela Franco y no redondeó a 300

Christian Cueva ha estado en el ojo de la tormenta desde hace algunas semanas que se destapó su romance clandestino con Pamela Franco en el 2018, por lo que la mañana de ayer el futbolista brindó una entrevista a un programa de espectáculos y puso fin al misterio respecto a la famosa transferencia de 280 soles.

'Aladino' se conectó en vivo con 'América hoy' desde Barcelona y confirmó que viene buscando el perdón de su esposa, sin embargo, tuvo un intercambio de palabras con Janet Barboza y por fin rompió el misterio sobre los 280 soles que le dio a Pamela Franco en el 2018, cuando tuvieron un amorío clandestino.

"Ella no me dice 'deposítame', dentro de todo me dice 'no tienes por qué'. Le dije a un amigo que le deposite y yo le pido el número (de la cuenta bancaria) a la persona que tenemos en común, a Vanessa, y ahí deposito", explicó en un inicio.