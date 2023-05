María Pía pasa incómodo momento tras ser confundida con Maju Mantilla

La presentadora del programa 'Mande quien mande', María Pía Copello vivió un incómodo momento tras ser confundida con Maju Mantilla.

Y es que luego de presentar una nueva edición de la secuencia 'Proyecto innovador', tuvo como invitado a un emprendedor, quien se mostró muy emocionado por la oportunidad de salir en vivo; sin embargo, ocasionó un incómodo pero divertido momento con María Pía.

En medio de los nervios, el señor, quien se presentó como Daniel Pultay, saludó a la conductora y la confundió con la exreina de belleza, Maju.

Inmediatamente, la también influencer atinó a responderle al concursante en medio de carcajadas.

"¿Hola, Maju? Yo soy Pía ja,ja,ja. Esto se va para el TikTok. No te preocupes, tú sigue" , le dijo María Pía entre risas.

Este momento no fue desaprovechado por Mario Hart, quien decidió bromear al respecto y volvió a decirle Maju a María Pía, por lo que la presentadora no se quedó callada y lo llamó Ignacio Baladán.

Hace unos días, la presentadora no dudó en pronunciarse debido al bochornoso momento que atravesó Michelle Soifer durante su presentación en el Reggaetón Lima Festival, por lo que decidió 'sacar cara' por ella.

"Me ha dado pena ver esas imágenes. Es algo que no se puede permitir. La gente estaba fastidiada, había artistas que no se presentaron, el sonido estaba fallando en todo momento, pero de pronto entra Michelle Soifer, ella es la artista", expresó la conductora muy apenada.