¿Mario Irivarren sigue enamorado de Ale Baigorria? Michelle Soifer reveló detalles

Durante el programa 'Mande quien mande', la cantante Michelle Soifer, no dudó en 'echar' a Mario Irivarren revelando que la 'calavera coqueta' sigue enamorado de Ale Baigorria, lo cual habría surgido meses después de ingresar al reality 'Combate'.

Además, el exboxeador David 'Pantera' Zegarra, quien estuvo presente en el programa del canal 04, mencionó que Ernesto Jímenez, también estuvo atrás de 'La Baigorria'.

Seguido a ello, María Pía Copello tuvo una actitud que demostraba que el ''secreto'' dicho por Michelle Soifer ya era conocido por todos, pues no se le vio sorprendida.

Meses atrás, el excombatiente Mario Irivarren, recordó que intentó conquistar a Alejandra Baigorria cuando ambos formaban parte del reality de competencias 'Combate', pero que esta situación nunca se dio.

Según comentó, él preparó una cena para la popular 'rubia de Gamarra', lo cual terminó como una cita normal de amigos.

Durante esa ronda de entrevistas llamada ''El confesionario de los excombatientes'', Alejandra fue consultada por María Pía, acerca de Mario Hart, con el objetivo de saber si el habría sido su ''padrino''para que ella pueda ingresar al programa 'Combate'.

Dicha pregunta acerca de cómo ingreso a 'Combate' no incomodó a la rubia, pues asegura que ella misma logró mantenerse en el medio con su propio nombre.

"A mí no me molesta que por algún ex me digan que entré a algún lado, porque al final uno hace su nombre en el camino y no tiene nada que ver. Puedes entrar por alguien, pero te mantienes haciendo tu propio nombre y no tiene nada de malo", finllizó la exchica reality.