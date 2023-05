¿Se darán una oportunidad en el amor? Susy Díaz confiesa que Mark Vito "es un hombre atractivo"

Hace algunas horas Mark Vito y Susy Díaz se volvieron tendencia en redes sociales por un Tiktok que grabaron juntos, luego de esto, la excongresista se presentó en el programa "Mande quien mande", donde dijo que el influencer "es un hombre atractivo".

La madre de Florcita Polo participó en una ronda de preguntas, donde contó su experiencia grabando contenido con el exesposo de Keiko Fujimori, quien cada día sigue aumentando su popularidad en redes sociales gracias a sus divertidos videos.

María Pía Copello le preguntó a Susy cuál su opinión de Mark Vito después de grabar el Tiktok, en el que se dio a entender que Mark se quedó sin ropa frente a Susy.

En esa misma línea, Mario Hart, quien es panelista del programa del mediodía, le preguntó si ya le había sacado una dieta a Mark, y la ex madre de la patria dijo que si.

Siguiendo con la entrevista, uno de los conductores preguntó si había la posibilidad que ambos personajes lleguen a tener algo sentimental, pero Susy lo descartó completamente.

"Puedes que ya ha llegado un momento en el que quiero estar sola. Tengo cantidades de pretendientes. Llega un tiempo en que ya no quiero, quiero dedicarme a mí, siempre he tenido una sonsera al lado y no he estado sola", finalizó.