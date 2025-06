Pamela Franco toma DRÁSTICA medida legal contra Pamela López tras serias acusaciones: "Se me está difamando"

24/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Explota el escándalo! Pamela Franco no se quedó de brazos cruzados luego de que Pamela López la acusara de haber tomado fotos a sus hijos con Christian Cueva sin su consentimiento. La cumbiambera aseguró que tomará acciones legales contra la trujillana por "difamación".

Pamela Franco anuncia demanda contra Pamela López

Las dos últimas semanas, Pamela Franco y Pamela López vuelven a acaparar los titulares de la farándula, luego de que la aún esposa de Christian Cueva apareciera públicamente junto a su abogada para anunciar que envió una carta notarial contra la cantante de cumbia por presuntamente haber grabado y tomado fotos a sus hijos en el aeropuerto Jorge Chávez sin su autorización.

Incluso, la trujillana aseveró que dicho acto causó malestar en los menores hasta el punto de tener que recibir ayuda psicológica. Ante la seria acusación, Franco Viera salió a defenderse y negar tajantemente todo lo dicho por Pamela López, asegurando que no seguirá tolerando estas afirmaciones que atentan contra su imagen y honor.

"Es falso, rotundamente. Se me está difamando a un nivel bastante fuerte y serio. No quiero hablar del tema porque bueno, va a tener que seguir su curso obviamente por la vía legal, no puedo dejarlo así porque se han tocado temas que ya no son temas de un show mediático son cosas fuertes", expresó la actual pareja del futbolista conocido como 'Aladino'.

Seguidamente, lamentó que se involucren menores en una disputa mediática y advirtió que no se prestará a ese tipo de ataques. Pamela Franco también advirtió que su equipo legal ya está reuniendo pruebas para una denuncia por difamación.

Niega haber grabado a los hijos de Pamela López

Pamela Franco tildó las acusaciones de Pamela López de falsa, grave y malintencionada. Asimismo, rechazó la versión que la expareja de Christian Cueva dio ante la prensa y lamentó que se cuestione su rol como madre.

"Yo tengo una hija, y sé lo que significan los hijos. Por eso jamás me prestaría a algo así", indicó, para luego agregar que López no cuenta con pruebas ni testigos que respalden su acusación, por lo cual, tomaría acciones legales en su contra para aclarar de una vez por todas todo este escándalo.

"No he querido ahondar porque las personas que se mencionan son menores, pero bueno, dada la situación... todo va a seguir su curso, voy a hacerlo por la vía legal y seguro ya se van a ir enterando", sentenció ante las cámaras de televisión. Hasta el momento, Pamela López no ha respondido oficialmente a este anuncio de demanda.

¿Problemas en la orquesta de Pamela Franco?

En medio de su conflicto con Pamela López, Pamela Franco atraviesa otra complicada situación, pero en su orquesta musical. Norka Ascue, excompañera suya, la acusó de inventar presentaciones para inflar su agenda y hacer creer que está más solicitada de lo que realmente está.

"El viejo truco de los shows fantasmas". Según explicó, no es algo nuevo ni exclusivo de Pamela Franco, ya que varios artistas en el Perú usan ese recurso para aparentar que tienen más trabajo del que realmente hay.

De esta manera, el conflicto entre Pamela Franco y Pamela López ha escalado drásticamente. La cantante de cumbia anunció que demandará a la trujillana por difamación tras acusarla de haber grabado y tomado fotos a sus hijos con Christian Cueva sin su autorización.