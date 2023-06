Mario Irivarren 'cuadra' a Facundo tras revelar supuesta relación con Onelia Molina

En la última edición de ''Esto Es Guerra'', Mario Irivarren y Facundo Gonzáles protagonizaron un acalorado intercambio de palabras, luego de que el modelo argentino afirmara que el popular 'calavera coqueta' mantiene una relación con la competidora Onelia Molina.

En medio del enfrentamiento, Facundo se atrevió a recordar el romance que mantuvo con la modelo y además, brindó algunos detalles que al parecer no le agradaron a Mario Irivarren, quien aclaró que no es de su agrado hablar de su vida privada.

Por ello, Mario decidió aclararle algunos puntos a su compañero de reality.

"Facundo no hagas afirmaciones, ni comentarios que no te corresponden, respetos guardan respetos. No me gusta hablar de mi vida privada y ustedes lo saben", señaló.