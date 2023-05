¿Sheyla Rojas fue el ''primer amor'' de Israel Dreyfus? Esto reveló el chico reality acerca de su relación

Durante su participación en el el reality de competencias 'Combate', el modelo Israel Dreyfus, mantuvo una relación con Sheyla Rojas, la cual fue muy aclamada por los fanáticos; sin embargo, durante la reciente edición de 'Mande quien Mande', el excombatiente admitió que la rubia fue su ''primer amor'', pero aclaró un detalle.

Tras salir del programa conducido por María Pía Copello, el modelo fue consultado por las cámaras de 'América Espectáculos' acerca de Sheyla Rojas y la relación que tuvieron años atrás, descartando que haya sido el amor de su vida.

"No, fue el primer amorío en la existencia de los realities, pero el amor de mi vida, no... Tampoco estuvimos mucho tiempo. Siete meses estuvimos aproximadamente" , explicó Dreyfus en declaraciones al medio de América TV.

Además, recalcó que ambos se llevaban muy bien, lo cual permitió que fluyera su romance; sin embargo, después de siete meses, esto culminó. Actualmente, mantienen una buena amistad.

Acerca de si tiene comunicación con Sheyla Rojas, el chico reality confesó que no habla mucho con ella debido a que se encuentra fuera del país enfocada en sus cosas.

A su vez, se le consultó el por qué se encuentra aún soltero, si preferiría casarse o convivir con su próxima pareja.

"Soltero entre comillas sí... O sea cuando salgo con alguien tampoco tienen por qué enterarse. Mi vida privada la he mantenido siempre bien al margen (...) Yo apuesto más por la convivencia. Con el matrimonio no me proyecto mucho porque no te garantiza absolutamente nada un papel o una ceremonia o una formalidad", señaló Israel al medio que lo entrevistó.