Mario Irivarren le responde fuerte y claro a Curwen tras acusarlo de robo: "A mí me respetas"

Mario irivarren decidió romper su silencio para responderle fuerte y claro a Víctor Cabellero, mejor conocido como 'Curwen', luego de que este lo acusara de robo y, además, mostrara un video donde presuntamente se le ve ejecutando el acto.

Luego de un gran número de preguntas respecto a la grave acusación que le hizo Curwen, Mario Irivarren aprovechó su espacio en el podcast 'Good Time' y no dudó en responderle de una manera bastante contundente.

Es así que de acuerdo a sus propias palabras, el exparticipante de 'Combate' dejó en claro que si tomó los caramelos que se encontraban en el set de grabación del programa digital fue porque tuvo el permiso del productor.

"Dije: 'Estos caramelos le pueden servir a Juancito. Él puede ganar algunas moneditas extras con esos caramelitos'. Le pregunté a Ezio (su productor) si me podía llevar los caramelos y me dijo que sí, así que me llevé los caramelos para Juancito", dijo en un primer momento.