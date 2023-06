Mario Irivarren lloró por Alejandra Baigorria tras recordar que nunca le correspondió

Durante la última edición del programa ''Esto es Guerra'', el popular 'Zumba' disfrazado de 'diablito' hizo de las suyas una vez más, pues le recordó a Mario Irivarren el amor no correspondido que nació por Alejandra Baigorria cuando ambos trabajaban en ''Combate''.

'Zumba' no tuvo reparos en poner en aprietos a la popular 'calavera coqueta', pues en el set también se encontraba la actual pareja de Ale Baigorria, el modelo Said Palao.

"El eterno enamorado. Un amor no correspondido. Aún no superar un amor de Combate y que llenaba los crucigramas llorando porque ella no lo amaba. Así me querelles. Mira que dicen en las noticias que Mario lloró a nivel nacional porque Alejandra lo rechazó como pareja ", comentó Zumba de forma muy sarcástica y muy bien metido en su personaje.