Johanna San Miguel destruyó a Facundo González tras incomodar a Paloma Fiuza

En la última edición del programa ''Esto es Guerra'', se llevó a cabo un reto que consistía en reventar globos chocando cuerpos, uniéndose por parte de los guerreros, Paloma Fiuza y Facundo González; sin embargo, al finalizar la competencia el argentino tuvo un incómodo comentario hacia Paloma que generó una dura respuesta hacia él por parte de Johanna San Miguel.

Los conductores, Johanna San Miguel y Renzo Schuller, no dudaron en rescatar la buena participación que tuvieron ambos competidores, pues reventaron más de 30 globos con solo tener que chocar sus cuerpos frente a frente, dejando a Mario Irivarren y Onelia Molina fuera de competencia.

Cuando iban a pasar a otro juego, el popular ''Wacho'' se atrevió a interrumpir a los presentadores y lanzar un inesperado comentario acerca de su expareja, Paloma Fiuza.

"Solamente voy a decir algo, que el cuerpo no olvida", expresó Facundo González en pleno programa en vivo.

Dichas palabras generaron incomodidad en la garota y alborotaron a los demás competidores presentes en el set, por lo que la actriz y conductora, Johanna San Miguel optó por defenderla.

La competidora de ''Esto es Guerra'', se encuentra hace dos meses saliendo con el 'chico dorado', Tomi Narbondo, y confesó que se siente muy y tranquila a su lado.

"Estoy tranquila, estoy feliz, creo que merecía esa etapa de mi vida que estoy relajada y nos llevamos súper bien y eso es lo importante. Tuve la oportunidad de escuchar todas sus canciones y es muy bueno, él tiene mucho talento y a mi me encanta y lo que más me gusta es que siempre encuentra una historia. Yo soy de Brasil y me encantan las canciones que tienen una historia que dicen algo", comentó la modelo brasileña.