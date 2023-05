¡En dólares! Mario Irivarren revela cuánto cobraba por ser chambelán en quinceañeros

El popular excombatiente, Mario Irrivarren, reveló cuanto llegó a cobrar como chambelán de quinceañeros luego de que obtuviera gran popularidad en el programa de competencia 'Combate'.

Durante la última entrevista del programa de Youtube de Jorge Talavera, el exchico reality contó que mientras desempeñaba funciones como chambelán llegó a obtener $1500 por cada fiesta de 15 años a la que asístía.

Irrivarren contó que tuvo días en lo que debía de asistir a dos eventos, lo que lo llevó a agendar con precisión sus actividades. En los mjores días, llegaba a tener dos y con ello, a fin de mes lo esperaba un sueldo deseado por muchos.

Como se sabe, recientemente se dio a conocer que durante esos años, los programas de EEG y Combate llegaron a pagar exhorbitantes cifras para no perder a sus grandes talentos.

Así pues, en su caso, el valor económico que recibió Irrivarren fue el triple de lo qué ganaba inicialmente.

"Yo ganaba 500 dólares y para la segunda temporada me llamaron y me aumentaron a 800 dólares, yo les dije si podían pagarme 1000, pero me dijeron que no al principio. Luego lo reconsideraron y me dijeron que iba a pagar 1500 dólares, y ahí sí lloré de la emoción", reveló.