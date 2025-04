Marisol LLORA desconsoladamente tras escándalo con Christian Cueva: "He querido decaer"

Previo a su reencuentro con Pamela López, Marisol no pudo evitar llorar ante las cámaras al recibir el apoyo de su hijo y de su madre tras polémica con Christian Cueva. La 'Faraona de la cumbia' reveló cómo atravesó esta situación.

El sábado 5 de abril, Marisol se presentó en el programa 'Esta Noche' para contar su versión de los hechos del escándalo en el que se ha visto envuelta luego de que Pamela López dejara entrever que tuvo un presunto 'affaire' con su aún esposo Christian Cueva. La cantante de cumbia no solo trató de aclarar que nunca tuvo un vínculo más que una amistad que el futbolista, sino que se emocionó al recibir una inesperada sorpresa.

La 'Chola Chabuca' mostró unos videos de la reconocida 'Faraona de la cumbia' donde aparece su hijo y madre expresándole todo su apoyo y el gran amor que le tienen. En el mensaje, ambos le recuerdan que siempre podrán contar con ellos en los momentos más difíciles de su vida.

Ante este detalle, Marisol no pudo evitar llorar desconsoladamente, resaltando que siempre ha trabajado duro para sacar adelante a su familia y que siempre estén orgullosos de ella. Asimismo, agradeció a sus fans por respaldarla en esta polémica con el futbolista de 'Cienciano' a raíz de chats comprometedores que salieron a la luz.

"Me mantuve fuerte porque no quiero que mis hijos me vean sufrir o me vean mal. Uno no se puede amilanar ante nada ni nadie, pero como ser humano tengo sentimientos y por momentos me he sentido mal y he querido decaer, pero aquí estamos", expresó.