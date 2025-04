Marisol frente a Pamela López pide DISCULPAS por chats con Christian Cueva: "Fue mi gran error"

06/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Marisol y Pamela López se reencontraron. La cantante de cumbia no dudó en negar rotundamente haber tenido un 'affaire' con Christian Cueva y aprovechó en reconocer que su gran error fue permitirle al futbolista escribirle en "tonos más cariñosos y fuertes".

Marisol niega 'affaire' con Christian Cueva

La noche de ayer, 5 de abril, Pamela López y 'La Faraona de la cumbia', Marisol, estuvieron frente a frente en el programa 'Esta Noche' para aclarar la polémica situación tras las especulaciones de un presunto 'affaire' entre la artista y el futbolista conocido popularmente como 'Aladino'.

Durante la conversación, Marisol no dudó en dejarle en claro a la influencer que nunca tuvo un 'amorío' y ninguna relación con el 'pelotero' hasta el punto de resaltar que nunca se encontró con él en privado, como se especuló en distintos programas de televisión.

"No, el affaire para mí es, estar con una persona. No tuve ninguna relación de affaire ni nada, es más, yo solo lo he visto a él en las dos situaciones que ya expuse. No lo he vuelto a ver. Definitivamente, yo no he tenido el affaire con él y le puedo decir mirándole a la cara que yo nunca tuve un affaire con él, nunca nos hemos reunido en un hotel, en una casa, en un cuarto, nunca", indicó de forma segura de sí misma.

Marisol reconoce su error por polémicos chats con Christian Cueva

Sin embargo, sorprendió a todos al reconocer una vez más que su gran error fueron los comprometedores chats que tuvo con 'Cuevita'. En ese marco, sostuvo que asumía la responsabilidad, ya que no debió permitirle al futbolista escribirle con "tonos cariñosos" cuando él era un hombre casado y padre de familia.

"Yo no he estado con él y no he tenido una relación de 'affaire'. (...) Reconozco mi error de haber permitido las palabras cariñosos, los comentarios en tonos altos, sí lo reconozco, ese fue mi más gran error", indicó Marisol.

Pamela López encara a Marisol por chats con Christian Cueva

Tras escuchar la confesión de Marisol, Pamela López no dudó en señalar que creía en sus palabras, a pesar de las conversaciones que salieron a la luz entre ella y el 'pelotero' de Cienciano. Sin embargo, sí le reprochó el haberle permitido a 'Cuevita' escribirle en un tono subido cuando ella sabía que era casado, ya que un "amigo no te escribe de esa forma".

"Me queda claro que no tuvieron ninguna relación y quizá como tú lo dices no llegaron a otro nivel (...) Yo no creo que esta haya sido una amistad, pero un amigo no te escribe así", sentenció para seguidamente hacer las paces con la cantante de cumbia en el programa de la 'Chola Chabuca'.

De esta manera, en el reencuentro con Pamela López, Marisol negó haber tenido un 'affaire' con Christian Cueva y reconoció su error por haberle permitido al futbolista escribirle con "tono cariñoso", a pesar de que era un hombre casado.