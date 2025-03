Melissa Klug se confiesa en 'El Valor de la Verdad': ¿Jesús Barco le fue infiel? Esto dijo

31/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug se sentó en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' (EVDLV) y reveló, por primera vez, si su actual pareja y padre de su última hija, Jesús Barco, le fue infiel meses atrás.

Melissa Klug revela si Jesús Barco le fue infiel

Durante la última edición de 'EVDLV', Melissa Klug fue consultada respecto a una presunta infidelidad de Jesús Barco: "¿Te fue infiel Jesús Barco?". La empresaria, muy segura de su respuesta, contó con lujo de detalles cómo ocurrió la tan polémica situación.

Según sus propias palabras, todo se dio cuando ella regresó de Estados Unidos (EE.UU.). Un sujeto a quien llamó 'Diego' la contacta para decirle que tenía en su poder un video y una serie de conversaciones, donde Jesús Barco le era infiel.

Si bien la 'chalaca' intentó mantener la calma, terminó explotando contra el futbolista, por lo que lanzó un comunicado del fin de su relación sin darle oportunidad a él de explicarle que ocurrió.

"Regreso de Estados Unidos y me contacta este chico Diego y me dice que tiene unas conversaciones y un video de que Jesús me había sido infiel y que lo iban a sacar en la noche en el programa. Yo me quedé en shock. Me dijo que había un precio y le dije que se espere. Le cuelgo el teléfono y le digo a Jesús: ¿Qué hiciste? y me pregunta: ¿Qué pasó?. Le pedí el teléfono y él se puso nervioso. Me dijo: 'No hay nada'. Le pregunté por la chica que me dijeron y él me pidió que le deje explicar, pero yo exploté", dijo en un primer momento.

Enseguida, cuenta que desistió de ver las pruebas y que el sujeto finalmente le confirmó que no tenía nada: "Luego me contacto con Diego y le digo que quería las conversaciones y el video y él me decía que me iba a citar. Luego le dije que lo saque, que no le iba a comprar nada. Me decía que no lo filtraría porque no estaba autorizado. Luego me dijo: 'No tengo nada'. Me dijo que solo le reaccionaba a ella y que el del video era el hermano".

La empresaria dejó en claro que a raíz del perdón que le pidió el futbolista es que decide retomar su romance: "A los días sale él con un polo y me pide perdón. Lo que sí había hecho era conversar, era una falta de respeto. No había más que una conversación. Le respondía. Es por eso que me pide perdón".

De esta manera, se conoció que Jesús Barco no le fue infiel a Melissa Klug, y que las supuestas pruebas que iban a salir a la luz le pertenecían a otra persona.