Marisol 'EXPLOTA' contra Melissa Klug y afirma que le tiene rencor: "¿Por qué me tiene que meter?"

Marisol sorprendió a todos al no dudar en romper su silencio luego de que Melissa Klug afirmara en 'El Valor de la Verdad' (EVDLV) que tuvo un amorío clandestino con Christian Cueva. La 'Faraona' aseveró que lo señalado por la 'Chalaca' era motivado por el rencor hacia ella.

Melissa Klug fue la nueva participante de 'EVDLV' el último domingo 30 de marzo para contar impactantes detalles sobre su pasado amoroso con Farfán y en especial para responder si tuvo un presunto 'affaire' con Christian Cueva, luego de que Pamela López revelara chats comprometedores.

En medio de esta situación, la 'Blanca de Chucuito' aprovechó en relatar que el futbolista de Cienciano le contó que admiraba mucho a la cantante de cumbia, Marisol, y que incluso se habrían reunido y escrito en secreto. Sin embargo, insistió en que no podía ofrecer más detalles en ese momento, ya que la relación entre esos dos personajes había sido muy intensa.

"Yo sabía. Me contó que la admiraba mucho y bueno ya es público todo sus chats, todas sus conversaciones (...) Sí se hacían videollamadas (...) Se llamaban, se citaban, se veían, se escribían (...) Yo no puedo hablar cosas. Si me contó todo, pero te cuento todo fuera de cámaras porque es muy fuerte" reveló Melissa Klug.

Es así que esta situación causó gran revuelo en la farándula, por lo cual, 'La Faraona de la Cumbia' decidió arremeter contra la pareja de Jesús Barco por hablar de ella en el sillón rojo, sin las pruebas necesarias para corroborar sus acusaciones.

La artista Marisol sostuvo que ella sabe muchas cosas que dejarían mal parada a Melissa Klug, pero descartaba la idea de salir a contarlas en televisión porque para eso debería de tener pruebas contundentes que la respalden, caso contrario sería catalogada su acción como un delito.

"¿Por qué tiene que meterme a mí en esto? Que le contó, que le dijeron...¡No! A mí también me han contado muchas cosas de la señora, de ella, de su vida, pero yo nunca me he sentado a decir: 'Me dijeron', porque para sentarse y hablar hay que tener pruebas y no puedo hablar de ella porque eso es un delito", indicó la cantante en un conocido programa de espectáculos.