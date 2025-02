Mark Vito es captado muy cariñoso con tres jovencitas en discoteca: "Corazón roto, pero disponible"

11/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mark Vito vuelve a captar la atención de la farándula tras, aparentemente, haber olvidado a su expareja Sofía Chirinos, ya que fue captado muy cariñoso con otras tres jovencitas bailando en una discoteca.

Mark Vito grita su soltería en compañía de tres jóvenes

Como se recuerda, a inicios de este año, Mark Vito sorprendió a sus seguidores tras romper en llanto en uno de sus videos de TikTok revelando el fin de su relación con Sofía Chirinos, con quien mantenía un romance desde 2024 a pesar de su diferencia de edad. Aunque en aquel momento afirmó que la joven de 22 años "le hizo sentir y lo puso como prioridad en la vida" parece que ello ya quedó en el pasado.

El exesposo de Keiko Fujimori fue captado el último fin de semana por un conocido programa de espectáculos, disfrutando de su soltería en una conocida discoteca de Barranco, pero acaparó las miradas de todos tras estar bien acompañado de un grupo de jovencitas.

Mark Vito comenzó a bailar con una de ellas (que lucía un vestido verde fluorescente) muy cariñosamente, sosteniéndola por la cintura e incluso, aparentemente, se atrevió a darle un "piquito". Lejos de ocultarse, el influencer se mostró contento y con una actitud completamente relajada dejando entrever que se encuentra libre y ya "enterró todo recuerdo amoroso que tuvo con Sofía".

"El corazón está roto pero está disponible, ¿qué te puedo decir? (...) estamos pasándola de pitrimitri", respondió Vito Villanella tras ser consultado sobre su actual estado sentimental. Posteriormente, se le vio bailando con otra chica de blusa blanca con lentes negros y seguidamente, con otra de blusa negra.

¿Qué dijo Mark Vito tras su ruptura con Sofía Chirinos?

El 2 de enero Vito Villanella expresó su gratitud hacia Sofía, resaltando lo buena pareja que fue y cómo se sintió durante el tiempo en el que estuvieron juntos. No obstante, Mark no evitó quebrarse mientras intentaba comprender por qué habría culminado su romance, dejando en claro que la joven no tuvo ningún tipo de responsabilidad al respecto.

"Quizás porque soy un imbécil. Quizá porque Sofi no es una en un millón. Ella me hizo sentir realmente, y me puso como una prioridad en la vida. Y por ello, siempre va a tener mi amistad y va a ser parte de mi, y tendrá mi gratitud", sostuvo en sus redes entre lágrimas, remarcando que terminaron en buenos términos y quedaron como buenos amigos.

De esta manera, al parecer Mark Vito decidió disfrutar de su soltería en una discoteca de la capital. El influencer bailó muy cariñoso con otras jovencitas menores a él dejando en claro que ya dejó en el pasado a su expareja, Sofía Chirinos.