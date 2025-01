Mark Vito publicó EXPLOSIVO VIDEO tras ruptura con joven influencer: ¿Ya la superó?

04/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mark Vito continúa generando polémica tras su ruptura amorosa con Sofía Chirinos. Hace un par de días, el tiktoker anunció el fin de su relación con la joven influencer, asegurando que habían culminado el romance en buenos términos. No obstante, una reciente publicación suya, la cual contiene un sugestivo contenido, revelaría que la está pasando de maravillas.

¿Mark Vito superó a la joven influencer, Sofía Chirinos?

A través de su cuenta en Instagram, el ex esposo de Keiko Fujimori sorprendió a sus fanáticos al mostrarse en un evento público. En sus historias, compartió un video en el que se luce bailando al ritmo de música Axé, específicamente el popular tema 'Danza la manivela'. Sin embargo, lo que llamó más la atención fue el mensaje que acompañó al clip, en donde reveló su sentir frente a esta nueva etapa en su vida.

"Cuando regresas a la soltería con 2 pies izquierdos", se lee en la descripción que estuvo acompañada por un emoji de risas. Esto sugeriría que, pese a la ruptura amorosa que vivió hace poco, su estado civil de soltero lo hace sentir muy bien.

En las imágenes, se aprecia cómo Vito Villanella intenta seguirle el paso a los fornidos bailarines. Sin embargo, y como él mismo lo indicó, sus dotes en la danza no son los mejores. De todos modos, el furor y la música lo motivó a continuar, mientras el público se deleitaba con su hilarante participación.

¿Por qué Mark Vito y Sofía Chirinos terminaron su relación?

El último 2 de enero, el empresario e influencer, de 48 años, sorprendió a sus seguidores, anunciando que había terminado sus más de 7 meses de relación junto a Sofía Chirinos, de 21, con quien lleva 27 años de diferencia de edad. En un video compartido desde sus cuentas oficiales, explicó el contexto en el que se dio su ruptura amorosa.

Mark aseguró que esta decisión no se debe a una infidelidad o discusión, y que ambos tuvieron una conversación muy sincera. Sin embargo, no evitó quebrarse mientras intentaba comprender por qué se dio el fin de su romance, dejando en claro que la joven no tuvo ningún tipo de responsabilidad al respecto.

"Quizás porque soy un imbécil. Quizá porque Sofi no es una en un millón. Ella me hizo sentir realmente, y me puso como una prioridad en la vida. Y por ello, siempre va a tener mi amistad y va a ser parte de mi, y tendrá mi gratitud", sostuvo muy afligido.

Fue así que Mark Vito sorprendió tras demostrar que disfruta plenamente de su soltería, pese a que hace apenas dos días anunció el fin de su controvertida relación junto a la influencer Sofía Chirinos.