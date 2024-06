Mark Vito se lanza como CANTANTE y desea ser ACTOR: "Todos deben seguir sus sueños"

Mark Vito Vilanela, conocido por ser el exesposo de Keiko Fujimori, sigue ganando popularidad en las redes sociales. Su fama no ha hecho más que crecer desde su separación, y ahora sorprende con una nueva faceta: la de cantante. Su reciente tema, 'Party', ha generado gran expectativa y en esta nota te contaremos todo sobre su incursión en la música.

El pasado 1 de junio, Mark Vito hizo una aparición en el popular programa de La Chola Chabuca, donde presentó su faceta musical en colaboración con Luc Celesta y Andrea Torres.

Durante el programa, también se lanzó el videoclip oficial del sencillo 'Party', disponible en plataformas como Spotify y YouTube. Este paso marca un cambio significativo en la carrera del empresario estadounidense nacionalizado peruano, quien ha decidido explorar sus talentos artísticos.

La canción 'Party' incluye algunas líneas en inglés, lo que no ha pasado desapercibido entre los seguidores de Mark Vito. Las opiniones sobre su nueva faceta están divididas. Algunos de sus seguidores han mostrado su apoyo con comentarios como:

"Qué viva su vida como quiera, total no hace mal a nadie, todos merecemos ser felices a nuestra manera", "Mark eres lo máximo, talentoso, divertido, sigue pa'lante y que logres todos tus metas", "Bro, eres un héroe, mi héroe personal", "Divorciado, vive feliz, y saca la punta al lápiz, cepillándose puro colágeno" y "Los que te critiquen es porque te envidian".

Sin embargo, también ha habido críticas: "En donde terminó este sujeto", "Ridículo", "¿Me pregunto cuándo va a ver las inmobiliarias que movían dos millones de dólares al año en EE. UU.?", "Y de pensar que iba a ser el primer 'damo' de Perú" y "Pobre tonto".

Mark Vito ha reconocido estas críticas y ha señalado que tanto los comentarios positivos como los negativos le sirven para mejorar y perseguir su sueño de ser cantante.

En su presentación en 'El Reventonazo de la Chola Chabuca', Mark Vito defendió su decisión de seguir una carrera en la música y mencionó que ha recibido diversas ofertas para actuar en cine.

"Siempre he querido estar en la pantalla grande, entonces, ¿por qué no ahora? Todos deben seguir sus sueños", afirmó el ex de Keiko Fujimori.