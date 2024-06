¡Volteó la página! Danny Rosales se hizo la Vasectomía: "He cerrado las puertas al amor"

Danny Rosales no suele compartir mucho detalles de su vida personal, sin embargo, sorprendió al revelar que se sometió a una vasectomía debido a que, hace un tiempo, decidió cerrarle las puertas al amor.

El actor cómico, aseguró que le disfruta mucho de su soltería por lo que no tiene planeado rehacer su vida sentimental. Solo quiere disfrutar de la compañía de sus hijos y tener tranquilidad.

En una entrevista para el podcast 'La casa de la comedia', Danny Rosales, sorprendió a todos al comentar que 'había cerrado la fábrica' de manera definitiva al realizarse la vasectomía. Actualmente tiene tres hijos y no piensa tener una nueva pareja.