Maxi Iglesias: actor español responde a las declaraciones de una supuesta infidelidad a Stephanie Cayo

Luego de las recientes declaraciones por parte de Stephanie Cayo, el actor español, Maxi Iglesias se refirió por primera vez respecto a la pasada relación que mantuvo con la popular actriz nacional.

Este hecho se da luego de que Stephanie dejara entrever que el actor le fue infiel con la presentadora Eva Soriano.

Luego de que ambos se separaron, corrieron los rumores de una supuesta infidelidad por parte de Maxi Iglesias, pues resulta que el actor se habría besado con Eva Soriano, una conocida presentadora española, mientras mantenía aún una relación con la Cayo.

Sin embargo, durante el avant premiere de la película ''Tyler Rake 2'' en España, la actriz nacional habló por primera vez acerca del fin de su relación con Maxi Iglesias, reconociendo que el actor le fue infiel con Soriano.

"No tengo nada que aclarar, no tengo nada que decir ni ningún comentario al respecto. Pero para serte honesta, de que ha dolido, me ha dolido, pero no quiero meter a nadie en problemas tampoco, estoy pasando por un momento bonito y ahora estoy contenta. Eso ya pasó", precisó.