Melissa Klug aconseja a Samahara Lobatón tras finalizar relación con 'Youna': ''No puede ser tan malo''

Luego de hacerse público el fin de la relación entre Samahara Lobatón y 'Youna', Melissa Klug optó por compartir un mensaje en apoyo de su hija, quien actualmente radica en Estados Unidos.

A través de sus historias de Instagram, la popular 'blanca de Chucuito' envió un breve mensaje a Samahara, quien al encontrarse lejos no puede refugiarse en los brazos de su madre.

"¡Ánimo! Sea lo que sea que tiene así, no puede ser tan malo y si lo es, no será eterno", se lee en la imagen publicada por la Klug.

La segunda hija de la Klug sorprendió a muchos luego de hacer pública su ruptura con 'Youna'. Mediante sus redes sociales, la influencer pidió respeto por la situación y de esa misma forma, que se eviten todo tipo de especulaciones.

"Hoy he dada por finalizada mi relación con Youna, por todo el tiempo que hemos compartido y en respeto a mi hija queremos dejar este tema por cerrado y no dejar nada a la especulación. Gracias a todos ustedes que me siguen por tanto cariño y amor hacia mí y mi hija. Realmente estoy agradecida", se lee en el comunicado de la influencer peruana.