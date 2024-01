¿Mayra Couto tiene deseos de formar una familia con su novio colombiano? Esto respondió la actriz

23/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante los últimos días, Mayra Couto acaparó las portadas de los diferentes medios de comunicación debido a su deseo por volver a integrar el elenco de 'Al Fondo Hay Sitio'; sin embargo, ahora que se encuentra más estable, se le consultó a la actriz si desea formar una familia con su novio colombiano ¿Qué respondió?

¿Mayra Couto desea ser madre?

Durante su participación en la alfombra roja del Avant Premier de '¿Ahora somos 3? Sí, mi amor 3', la recordada Grace de 'AFHS' reveló cuáles son sus próximos proyectos y animó contar si es que está dispuesta a ser madre este 2024.

Según indicó a 'El Popular', la idea de convertirse en mamá y formar una familia junto a su novio Camilo si figura entres las cosas que tiene pensado hacer; sin embargo, al tener aún 32 años, prefiere postergar el momento un poco más.

"Sí por supuesto está en mis planes (la maternidad). Tengo 32 así que planeo dentro de poco, no sé cuándo o dentro de unos cuántos añitos ser mamá", dijo en un primer momento.

Cabe precisar que, lo que no tenía en claro era la idea de tener un bebé naturalmente o adoptar. No obstante, reiteró que la posibilidad si se encuentra entre sus planes.

"No sé si naturalmente o adopte, pero sí me gustaría, es algo que está dentro de mis planes, pero a largo plazo", agregó.

¿Actuaría otra vez con Andrés Wiese?

En una reciente edición de 'Todo Se Filtra', programa conducido por el periodista de espectáculos, Samuel Suárez, se emitió cierto extracto de lo que fue la entrevista a la popular hija de 'Charito'.

En dicho material audiovisual, Couto se somete a una serie de preguntas incómodas, por lo que se oye al reportero consultarle si volvería a grabar con Andrés Wiese, quien fue su pareja en la ficción cuando ambos trabajaban en la exitosa serie 'Al Fondo Hay Sitio'.

Ella no dudó en descartar dicha posibilidad, alegando que no lo haría porque no desea volver a sentirse incómoda.

"Como te digo que no... yo no quiero volver a sentirme así, y no voy a volver a sentirme así, no lo voy a permitir", respondió la actriz de una manera bastante tajante.

Pese a ello, Mayra Couto continúa disfrutando sus días en Perú, por lo que recientemente se animó a dar una nueva entrevista en la que afirma estar dispuesta a formar una familia con su novio pero en unos años más.