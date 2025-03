Melissa Klug afirma que Christian Cueva sí le coqueteaba: "Se cree galán del barrio"

Melissa Klug sorprendió al revelar en el programa 'El Valor de la Verdad' (EVDLV) que Christian Cueva sí era coqueto con ella y "se creía galán de barrio" cuando aún era pareja de Pamela López. Sin embargo, aclaró que no pasó nada con el futbolista.

El domingo 30 de marzo, Melissa Klug se presentó como la cuarta participante elegida en 'El Valor de la Verdad' para hablar sobre su pasado amoroso, detalles de su vida, pero en especial para aclarar la situación que la dejó en el 'ojo de la tormenta': el presunto 'affaire' con Christian Cueva, según Pamela López.

Es así como la tercera pregunta que respondió la 'Blanca de Chucuito' dejó a los televidentes desconcertados. "¿Te coquetaba Christian Cueva?", cuestionó el conductor, a lo cual ella dijo: "Sí".

Seguidamente, empezó a explicar que solo mantenía conversaciones casuales con el 'pelotero' de Cienciano e incluso afirmó haber sido cortante a través del Instagram respondiendo incluso luego de muchos días.

"¿a quién no? Lo hizo esa vez que la señora (Pamela López) leyó las conversaciones. En noviembre de 2017, respondió a mi historia: 'Agárrame entonces'. Recién el primero de diciembre le respondo: '¡Y no te suelto!'. Era una historia sobre no mendigar amistad", reiteró en el sillón rojo.

Además, calificó de "galán de barrio" al popular 'Aladino', revelando que solía escribirle a sus redes sociales cuando estaba "pasado de copas", remarcando que su vínculo con él no pasó a nada más que una "simple amistad" y no era su prioridad contestar sus mensajes.

La madre de Samahara Lobatón también relató que durante una salida con amigos en el restaurante de Cuto Guadalupe, Christian Cueva le regaló una esclava de la que ella decidió subir en una historia de su cuenta de Instagram.

Es ahí cuando el 'pelotero' le escribe con la famosa y polémica frase que expuso Pamela López en 'EVDLV' y con el cual la acusaba de haber tenido algo más que una amistad con su esposo: "¿esa cosita es mía?".

"En su momento de tragos, me mensajeaba. El dos de diciembre él me pone: '¿Es mía esa cosita o no?'. Él respondió a mi historia. ¿Tú crees que voy a subir mi 'cosita' en mis historias? En mi historia había una foto de una esclava que él me regaló, esa era la cosita", exclamó con una sonrisa.