Tras rumores de infidelidad: Esposa de Yotún reapareció en redes luego de revelaciones de Shirley Arica

La presentación de Shirley Arica en EVDLV remeció el mundo de la farándula, sobre todo el que estaba relacionado a los futbolistas. Uno de los involucrados fue Yoshimar Yotún, quien quedó a merced de las revelaciones de la modelo, quien aseguró verlo con mujer que no era su esposa.

Justamente, Alessandra Cordero, cónyuge el jugador de Cristal, se alejó de las redes sociales por la presión mediática de las confesiones. Pero luego de 3 días de la salida del show, retomó sus cuentas personales y posteó una foto de su hijo.

Como se recuerda, la primera pregunta que Shirley Arica respondió en el controvertido programa de confesiones, era si había estado en una 'encerrona' con Luis Advíncula, Christian Cueva y Yoshimar Yotún. A lo que la exchica reality aseguró que asistió para conocer al involucrado.

No obstante, al llegar divisó que el mediocampista ya se encontraba acompañado de otra mujer con la que se encontraba en pleno baile. También aseguró que no se trataba de su esposa, Alessandra Cordero, con quien lleva casi 20 años de relación.

"Me parecía interesante Yotún, pero no me dio bola, me dio bola el feo, o sea Christian Cueva. Con Yotún hablamos muy poco y cuando llegué, él ya estaba con una chica bailando (...) Ahí no les importa si es casado", reveló en el programa.