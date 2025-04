Melissa Klug en 'EVDLV': 'Blanca de Chucuito' NIEGA vivir de la pensión de sus hijos con Jefferson Farfán

Melissa Klug se sentó en el sillón de 'El Valor de la Verdad' (EVDLV) y sorprendió al no dudar en negar vivir de la pensión que reciben sus hijos con el exfutbolista Jefferson Farfán. Incluso, se animó a realizar un especial agradecimiento a su expareja.

En la noche del 29 de marzo, Melissa Klug dejó desconcertado a más de uno de sus seguidores al no dudar en responder a las preguntas de 'EVDLV' sobre su vida privada y en especial sobre el presunto 'affaire' que tuvo con Christian Cueva tras las serias acusaciones de Pamela López.

Sin embargo, lo que también sorprendió a todos fue cuando se tocó su pasado con Jefferson Farfán y en especial, cuando desmintió las especulaciones de que dependía económicamente de su expareja.

La 'Blanca de Chucuito' negó que viva de la pensión que el '10 de la calle' pasa a sus hijos, fruto del amor que alguna vez se tuvieron y aprovechó en agradecerle al 'expelotero' por haberla "puesto en el ojo público", lo que le permitió abrirle las puertas para trabajar con distintas marcas y facturar de esa manera.

"'Que gracias al papá de sus hijos (Farfán) tiene', decían, pero NO. Gracias a él puedo agradecerle que me hice pública y gracias a eso comencé a trabajar con diversas marcas. Tuve bastantes seguidores como para que las marcas me buscaran y pudiéramos hacer campañas con ellos y trabajar", expresó.