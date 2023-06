Melissa Klug le advierte a Samahara Lobatón que se cuide de su hija: "Tienen el mismo carácter"

Melissa Klug le envió una fuerte advertencia a Samahara Lobatón, donde le indicó a la influencer que se cuide de su hija debido a que tienen el mismo carácter.

Tras el anuncio de su sexto embarazo, Melissa Klug se presentó en el programa 'América Hoy' para revelar ciertos detalles sobre el hermoso momento que está pasando. Cabe resaltar que el bebé que viene en camino es fruto de su relación con el futbolista Jesús Barco.

De igual manera 'La Blanca de Chucuito' aseguró que dejó de lado las diferencias que tenia con su hija, Samahara Lobatón y se amistó con ella tras su regreso al Perú.

Por otro lado, los conductores del programa le recordaron a Melissa lo que dijo su expareja, Abel Lobatón, sobre que ella y Samahara tienen el mismo temperamento fuerte, por lo que sus distanciamientos no han sido coincidencia.

Ante ello, Janet Barboza le pregunto a Melissa si fue como Samahara de joven, a lo que la ex de Jefferson Farfán afirmó que si son parecida de carácter, pero aclaró que nunca fue tan 'problemática' como su hija.

"No, no, jamás. Mi nieta Xianna es el mismo retrato de Samahara. Ahora Samahara se va a tener que cuidar mucho, tienen el mismo carácter, es idéntica de como era ella de pequeña", reveló Klug

Posteriormente la conductora de 'América Hoy', Janet Barboza, realizó un comentario en son de broma sobre como Samahara Lobatón 'sufriría con su hija'.

Más adelante, los conductores del programa matutino le preguntaron a Melissa Klug que opinaba sobre los últimos acontecimientos en la vida sentimental de su hija. Incluso, Janet Barboza se animó a interrogar sobre si es verdad que la hija de Abel Lobatón tuvo algo con el futbolista Yordy Reyna.

"Sobre el tema de Samahara sobre su vida y lo que ha estado pasando no tengo nada que opinar, no voy a tocar ese tema. Te comento de mi nieta, sobre el carácter pero lo demás no voy a opinar", afirmó Melissa.