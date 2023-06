Samahara Lobatón asegura que no le fue infiel a 'Youna' con Yordy Reyna: "Lo conozco de hola y chau"

Samahara Lobatón se presentó en el programa de Magaly Medina para aclarar varios temas que su expareja, 'Youna', había manifestado. El más comentado fue sobre una supuesta infidelidad con el futbolista Yordy Reyna.

En la última edición de "Magaly Tv La Firme" Samahara Lobatón le respondió a su expareja 'Youna' sobre todo lo que había declarado para la 'Urraca' el día martes, 20 de junio. Por ejemplo él manifestó que Samahara es "más mujer que mamá" y que tenia pruebas de la "deslealtad" de ella.

Sobre una supuesta tercera persona, Magaly le recordó a la hija de Melissa Klug, lo que dijo su expareja acerca de bloquear a ciertas personas y que no mantenga comunicación con alguien.

"No existe ni esa persona, no existe ninguna persona a la cual me pidió bloquear porque no existe alguien con quién yo le haya sacado la vuelta, sino hubiera estado encantadísima de verlo a él (Youna) sentado en televisión mostrando las pruebas que dice tener", expresó Samahara.