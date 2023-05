Melissa Klug respalda a 'Cuto' Guadalupe tras ampay: "Merece mis respetos"

La popular 'Blanca de Chucuito', Melissa Klug, ha salido al frente para respaldar a su amigo 'Cuto' Gudalupe, quien vive días de tormento después que su pareja, Charlene Casto, quien fue expuesta en un ampay de Magaly, donde se la vio entrando y salido de un hotel con un hombre que no era el exfutbolista.

La expareja de Jefferson Farfán habló para un medio local, y destacó que 'Cuto' Guadalupe tiene todo su apoyo, pues además de ser su amigo, forma parte de su familia.

"Muy aparte de tener un vínculo de amistad de hace muchísimos años, yo tengo un vínculo familiar. Por el respeto que tengo a su familia, hijos, a él, no voy a opinar, porque se lo voy a decir en privado. No he tenido la oportunidad de hablar con él, todo ha sido muy rápido", empezó diciendo en conversación con Trome.