¿Charlene Castro ya le había sido infiel a 'Cuto' Guadalupe? Revelan nuevas imágenes con otro hombre

Magaly Medina no suelta a Charlene Castro. En su programa de espectáculos del pasado miércoles 17 de mayo, la popular 'Urraca' ha causado sensación al mostrar imágenes exclusivas de la pareja del exfutbolista Luis 'Cuto' Guadalupe, donde se le observa bailando de forma provocativa con otro hombre en una discoteca de Colombia.

En un video supuestamente grabado en septiembre del año pasado, se puede observar a Charlene Castro, esposa del exfutbolista, bailando de forma provocativa con otro hombre al ritmo de la exitosa canción "Safaera" del cantante puertorriqueño Bad Bunny. La identidad del sujeto no ha sido revelada.

Estas nuevas revelaciones se suman a una serie de indicios anteriores que apuntaban a posibles problemas en la relación de la pareja. Según el programa mencionado, Charlene Castro ya había utilizado TikTok para enviar indirectas relacionadas con la infidelidad hacia su pareja, Luis 'Cuto' Guadalupe.

Es importante tener en cuenta que la esposa del exdeportista, Charlene Castro, fue captada anteriormente saliendo de un hotel con otro hombre, lo cual generó una gran polémica en los medios y las redes sociales.

Ahora, con la divulgación de estas nuevas imágenes difundidas en "Magaly TV, La Firme", la situación se vuelve aún más complicada para la pareja.

La presentadora de espectáculos, Magaly Medina, también mostró una compilación de videos de TikTok protagonizados por Charlene Castro, en los que aparentemente enviaba indirectas relacionadas con su relación, hablando sobre infidelidad y desamor.

Además, en algunos de estos videos, se le veía disfrutando con amigas, quienes parecían estar al tanto de lo que estaba sucediendo.

Durante una entrevista con un medio local, el exfutbolista Luis 'Cuto' Guadalupe compartió que Charlene Castro no es de nacionalidad peruana. Debido a esto, mencionó que no tiene familiares en el país que puedan brindarle apoyo en este difícil momento.

"Ella no es de acá, es del extranjero. No tiene familia acá. Ella es la madre de mi hijo. Yo voy a apoyarla, porque, más allá de que nuestra relación no continúe, quiero que mis hijos estén bien", dijo 'Cuto' Guadalupe a un medio local.