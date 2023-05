¿Jefferson Farfán en bancarrota? 'Foquita' sorprende al decir que no puede pagar servicio de streaming

La 'Foquita', Jefferson Farfán, ha causado polémica en redes sociales después de publicar una conversación con un amigo, quien le pidió de favor que escuche su nuevo tema musical, pero el expelotero le dijo que no tiene suficiente dinero para pagar el servicio de streaming de música que su amigo le recomendó.

El artista y amigo de Jefferson de llama Jaze, y en su última canción hizo una mención al '10 de la calle' y a Paolo Guerrero, también conocido como 'El depredador'; pero cuando le pidió a la foquita que reproduzca su canción en la plataforma Spotity, este le dijo que no podía, pues no contaba con el servicio por falta de recursos; además agregó la frase "estamos agujas".

Sin embargo, parece que todo se trató de una broma, pues al poco rato, la expareja de Yahaira Plasencia publicó una historia escuchando el tema que su amigo le recomendó; demostrando así que si cuenta con si tiene una cuenta Premium en la conocida plataforma de música.

Jefferson Farfán dice que está en bancarrota

Los seguidores y fans del exfutbolista que hace algunos años jugó en el Lokomotiv, se mostraron sorprendidos por la confesión del expelotero, pues este siempre ha jugado en grandes equipos de futbol alrededor el mundo; además, siempre se ha visto que lleva una lujosa vida, comprando ropa de exclusivos diseñadores, relojes de colección y autos deportivos como Ferrari.

Por otro lado, muchos dijeron que no es posible que 'El 10 de la calle' no pudo haberse quedado sin dinero, pues siempre ha estado en disputas por la manutención que le paga a los hijos que tiene con su expareja, Melissa Klug.

La popular 'Blanca de Chucuito', Melissa Klug, decidió salir al frente para comentar sobre cómo se siente con las últimas declaraciones de su expareja Jefferson Farfán, ella dijo al respecto, que no se siente aludida y que todo se está llevando por la vía legal; además, manifestó que no se referirá más al tema.

"La verdad, es que no me siento atacada ni aludida para nada en ninguna de sus publicaciones, lo más importante para mí ya está sucediendo en el área legal y por ello prefiero ya no referirme al tema", puntualizó Melissa, quien además dijo que su prioridad siempre será la tranquilidad y bienestar de sus hijos y su familia.