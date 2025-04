Melissa Klug y su INESPERADA respuesta tras ser acusada de mentir en 'EVDLV': "Me he confundido"

Melissa Klug decidió salir a responder tras ser acusada de mentir en 'El Valor de la Verdad' (EVDLV) debido a que afirmó que Christian Cueva se casó con Pamela López por el embarazo de Pamela Franco, cuyas fechas no coincidían. La 'Blanca de Chucuito' admitió haberse confundido.

Melissa Klug se ha vuelto envuelta en una nueva polémica tras sus declaraciones en el sillón rojo de 'EVDLV', ya que muchos han puesto en evidencia aparentes contradicciones en su versión de los hechos en su intento de defenderse de la acusación de Pamela López de haber tenido un presunto 'affaire' con su aún esposo Christian Cueva.

Sin embargo, lo que causó mayor revuelo fue cuando sostuvo que el futbolista de Cienciano se habría casado en el 2019 con la trujillana y madre de sus hijos, no por amor, sino porque se enteró del embarazo de Pamela Franco a mediados del 2020 y su bebé nació en marzo del 2021.

Estas fechas causaron la extrañeza de sus seguidores y de distintos conductores de programas televisivos, por lo cual, la pareja de Jesús Barco decidió no callar más y reconoció que se confundió con los días debido a que pasaron muchos años de lo que le contó el popular 'Aladino'.

"Aceptó mi error de contestarle cosas que él ponía. Otra cosa, yo me he confundido en fechas de lo que él me contaba porque pasaron muchos años, pero no lo que yo he dicho", indicó en un conocido programa de espectáculos.