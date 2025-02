Melissa Paredes no descarta volver a la conducción de 'América Hoy': "No cierro las puertas a nada"

23/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Paredes vuelve a generar conmoción en la farándula tras revelar que no descarta la posibilidad de volver a la televisión como conductora del programa 'América Hoy', a pesar de su abrupta salida luego de su pasado ampay con Anthony Aranda.

¿Melissa Paredes regresa a América Hoy?

Como se recuerda, la hoy actriz en la novela 'Nina de azúcar' tuvo una polémica salida del magazine tras ver imágenes suyas besando al bailarín Anthony Aranda, a pesar de que aún estaba casada con el futbolista Rodrigo 'Gato' Cuba. Sin embargo, a inicios del estreno de la nueva temporada de 'América Hoy' su nombre volvió a resonar como posible reingreso en la conducción.

Es así como en una reciente entrevista para 'Trome', Melissa Paredes no solo dio a conocer detalles de sus recientes proyectos artísticos como actriz y de su vida personal, sino que no dudó en cuestionar la decisión de la producción de despedirla, que calificó como "bastante machista". Sin embargo, no desaprovechó la oportunidad de asegurar que si la vuelven a llamar para formar parte del programa "no descartaría esa idea".

"Si me llaman para actuar, actúo. Si me llaman para conducir, lo hago. Yo no cierro las puertas a nada de mi carrera. Me encanta hacer lo que hago y creo que le pongo todo el esfuerzo necesario a cada proyecto que tengo, eso es lo importante", dijo a 'Trome', a pesar de que hace unos meses señalaba que se encontraba enfocada en otros proyectos.

Melissa Paredes sobre la posibilidad de un embarazo con Anthony

Melissa Paredes sostuvo que junto a su actual esposo, el 'Activador' Anthony Aranda, tienen proyectado esperar el tiempo suficiente para que su bebé nazca en 2026.

No obstante, enfatizó que actualmente no está embarazada. "Como siempre he dicho, me gusta planificar y quiero que mi bebé nazca en 2026. Eso quiere decir que aún no estoy embarazada, pero el día que lo esté, se los contaré", afirmó la actriz.

La relación entre el bailarín y la nueva integrante del elenco de "Nina de Azúcar" se mantiene sólida, y ambos comparten diversos proyectos y planes. Mientras ella sigue su carrera en la televisión, él se encuentra enfocado en su empresa.

