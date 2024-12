¡Regresa a la TV! Melissa Paredes participará en la nueva SERIE de Michelle Alexander

¡Paren todo! La productora Michelle Alexader acaba de lanzar un revelador anuncio. Dentro de los próximos días, las pantallas de televisión albergarán nuevamente a Melissa Paredes, quien retornará a su faceta como actriz en una nueva producción nacional.

En declaraciones para 'Estás en todas', Alexander reveló algunos datos de lo que será la serie 'Nina de Azúcar', la cual está a puertas de estrenarse. La productora destacó que su equipo de trabajo traerá de regreso a actores muy conocidos, siendo una de ellas la esposa del 'activador'. Por ello, resaltó las características que tendrá su personaje.

"Es un elenco increíble, casi todos se conocían ya. La Sheyla ha venido a alborotar el gallinero. Hay drama también, no todo es comedia. Yo creo que la gente se va a reír mucho, se va a apasionar con el romance"

Cabe destacar que no es la primera vez que Alexander trabaja con la Paredes. Durante la entrevista, ella recordó que formó parte de 'Ojitos hechiceros', siendo este su último proyecto actoral previo a su distanciamiento de la televisión nacional.

La propuesta de 'De Barrio Producciones' marcaría el retorno de Melissa a la pantalla chica, luego de alejarse de la pantalla chica a raíz de su escándalo con su actual esposo, Anthony Aranda. Por ello, Michelle se refirió a este asunto, asegurando que, a pesar de la controversia, el suceso ya fue superado.

"Melissa tuvo sus temas personales, se dedicó a su familia. Yo estaba buscando a la actriz para este personaje y me propusieron algunos nombres. Me acordé de Melissa y dije 'me encantaría que sea ella, porque a nosotros nos gusta trabajar con ella", refirió al respecto.