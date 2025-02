¿En la dulce espera? Melissa Paredes ACLARA si se encuentra embarazada: "Quiero que mi bebé nazca en 2026"

08/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El pasado 3 de agosto, Melissa Paredes y Anthony Aranda se dieron el "sí" en una ceremonia que selló varios años de relación, tras haber sido descubiertos en un ampay por 'Magaly TV La Firme'. La pareja, que inició su romance en medio de críticas debido a la relación que la modelo mantenía con el futbolista Rodrigo Cuba, tendría planes de tener un bebé.

¿Melissa Paredes en la dulce espera?

Sería el primer hijo para el bailarín y el segundo para la modelo y actriz. Recientemente, se generaron especulaciones sobre un posible embarazo de Paredes, pero con el paso de los días, ella misma se encargó de desmentirlo. Luego de unas vacaciones de ensueño en Punta Cana, la pareja aclaró los rumores.

Según Melissa, tienen proyectado esperar el tiempo suficiente para que su bebé nazca en 2026. No obstante, enfatizó que actualmente no está embarazada. " Como siempre he dicho, me gusta planificar y quiero que mi bebé nazca en 2026 . Eso quiere decir que aún no estoy embarazada, pero el día que lo esté, se los contaré", afirmó la actriz.

La relación entre el bailarín y la nueva integrante del elenco de "Nina de Azúcar" se mantiene sólida, y ambos comparten diversos proyectos y planes. Mientras ella sigue su carrera en la televisión, él se encuentra enfocado en su empresa.

Responde a las críticas sobre su cuerpo

Junto con el anuncio de su plan de tener otro hijo, la mediática figura publicó fotos en las que exhibe su figura. Pese a las críticas recibidas, enfatizó que lo más importante es que ella se sienta bien con su cuerpo y que su esposo también lo valore.

"Yo con mi cuerpo de verano y ustedes embarazándome con cada comentario. Igual, se les quiere. Ah, y otra cosita jejeje, mi cuerpo me tiene que gustar a mí y me encanta, y a mi esposo obvio le encanta más!!! Igual, gracias por sus lindos comentarios!", expresó.

Una de las personas más críticas con la figura de Paredes ha sido la conductora que reveló su relación con el entonces "activador". Magaly Medina mencionó en julio de 2024 fuertes críticas contra Melissa por haberse sometido a una luxación en las costillas flotantes con el cirujano estético Dr. Fong, quien ha sido criticado y acusado de negligencias médicas.

De este modo, se pudo conocer que Melissa Paredes descartó estar embarazada, pero aseguró que, junto con su pareja, Anthony Aranda, planean tener un bebé para 2026. Asimismo, la joven publicó fotos mostrando su figura y respondiendo a las críticas por su aspecto.