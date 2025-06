Melissa Paredes rompe el silencio y revela la verdad sobre su relación con 'Gato' Cuba: "Al final nos dimos cuenta"

09/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Paredes se cansó del misterio y contó la verdad sobre su relación con Rodrigo 'Gato' Cuba. Justo cuando los chismes y las preguntas no paraban, la actriz decidió hablar sin filtro y contar cosas que nadie sabía hasta ahora, sorprendiendo a sus seguidores y aclarando rumores que rondaban hace meses.

Melissa Paredes y su relación con Rodrigo Cuba

Durante una reciente entrevista con el diario Trome, Melissa Paredes habló sin filtros sobre la relación actual que mantiene con su exesposo, el futbolista Rodrigo 'Gato' Cuba. Lo que muchos pensaban imposible, al parecer se ha hecho realidad: hoy en día pueden convivir en paz, sin escándalos ni indirectas.

"Hoy por hoy conversamos. Ahora nos reímos y decimos: 'Todo lo que tuvimos que pasar'. Éramos dos jóvenes con cólera y cada quien con sus razones. Al final nos dimos cuenta de que era por las puras", reveló Melissa Paredes, dejando entrever que el tiempo les ayudó a sanar.

Ambos han dejado atrás las tensiones que los llevaron a protagonizar uno de los quiebres más sonados de la farándula peruana en 2021. Ahora, según contó la también participante de El gran chef famosos, han logrado establecer una relación cordial por el bien de su hija Mía.

La relación de Anthony Aranda y Rodrigo Cuba

Otro tema que no pasó desapercibido fue cómo Anthony Aranda, actual esposo de Melissa Paredes, se lleva con esta dinámica familiar. La actriz no dudó en explicar que, aunque el coreógrafo no tiene una amistad con el 'Gato' Cuba, respeta completamente el rol de papá que este tiene con la pequeña Mía.

"Anthony sabe que es el papá de Mía y siempre va a estar cerca de nosotros", dijo la actriz, aclarando que no hay celos ni tensiones que afecten el ambiente en casa.

Según ella, ambos hombres, cada uno desde su lugar, entienden que lo más importante es la estabilidad emocional de la niña.

"Tienen que hacerlo, porque si ellos no están bien, Mía se va a sentir mal", fue la frase con la que cerró el tema, mostrando que, aunque no todo sea color de rosa, la intención de mantener un espacio sano es real.

Al romper el silencio y revelar la verdad sobre su relación con Rodrigo 'Gato' Cuba, Melissa Paredes aporta una perspectiva diferente y sincera a la que se había manejado en los medios, despejando dudas y aclarando malentendidos que circulaban entre el público.