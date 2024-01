Melissa Paredes tiene gesto con esposa de Erick Elera y aclara rumores de ampay con actor, ¿qué hizo?

29/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reconocida actriz Melissa Paredes ha sido objeto de especulaciones y rumores tras anunciar su breve separación de Anthony Aranda, un episodio que duró apenas una semana. Las sospechas apuntaban hacia un supuesto ampay con su colega de 'Al fondo hay sitio', Erick Elera. Sin embargo, la exesposa de Rodrigo Cuba tuvo un peculiar gesto con la esposa de su compañero de novelas.

¿Qué hizo Melissa?

La actriz, consciente de los comentarios que circulaban en las redes sociales, decidió dar un gesto contundente para despejar cualquier malentendido. En medio de los rumores de un posible ampay con el popular 'Niño con cara de pez', Melissa Paredes no solo desmintió la acusación, sino que también dejó claro que mantiene una buena relación con Allison Pastor, esposa del actor.

El gesto en cuestión se manifestó a través de las redes sociales, un espacio donde las celebridades a menudo responden a las especulaciones y aclaran situaciones. En este caso, la exMiss Perú le dio un "Me gusta" a la última publicación de Allison Pastor en Instagram, una foto que captura las vacaciones familiares de Erick Elera y Allison en Varadero, Cuba, en compañía de su pequeño.

Melissa Paredes le da 'me gusta' a publicación de Allison Pastor.

La imagen compartida por Allison Pastor muestra a la pareja disfrutando de su tiempo en el extranjero, y la actriz no dudó en expresar su apoyo dándole un 'Like' . Este simple gesto, aunque pequeño, envía un mensaje claro: Melissa Paredes mantiene un buen vínculo con la pareja de Erick Elera y no hay lugar para malentendidos ni rumores infundados.

¿Camino a los tribunales?

Cabe destacar que el actor y su esposa están a punto de celebrar cinco años de matrimonio, lo que refuerza la idea de que Melissa Paredes no solo niega cualquier relación amorosa con Elera, sino que también respeta y aprecia la relación establecida por la pareja.

Por otro lado, la reacción del popular 'Niño cara de pez' no se hizo esperar. Según el tiktokter Ric La Torre, el actor se encontraría molesto con quienes difundieron la información de un posible ampay y pensaría en demandar al que ocasionó eso.

Con este gesto, Melissa Paredes cierra filas ante las especulaciones y demuestra que, más allá de los titulares y rumores, mantiene relaciones cordiales con Erick Elera y su esposa. La atención ahora se centra en el futuro de la actriz, quien parece estar decidida a dejar atrás las polémicas y enfocarse en su carrera y su pareja Anthony Aranda.