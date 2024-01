(VIDEO) Jesús Morales: Estos fueron los mejores momentos de la fallecida actriz en 'Risas y Salsas'

29/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La televisión peruana se viste de luto tras el fallecimiento de Jesús Morales, la carismática actriz cómica que conquistó el corazón de miles de televidentes con su participación en el icónico programa 'Risas y Salsas'. A sus 99 años, la artista deja un legado de risas, anécdotas y enseñanzas que marcaron una era dorada en la comedia televisiva.

¡Adiós a una leyenda!

Jesús Morales, una figura respetada en el mundo del entretenimiento, compartió sus experiencias y los momentos más significativos de su carrera en un emotivo reportaje hace algunos años. En este especial, recordó su tiempo en 'Risas y Salsas', donde se destacó no solo por su ingenio humorístico, sino también por ser la guía y consejera de muchos artistas emergentes.

La actriz, que dedicó cinco décadas de su vida a la actuación, fue más que una comediante. Se convirtió en el hada madrina de imitadoras y la madre televisiva de varias vedettes, marcando el camino para generaciones futuras de artistas.

En una entrevista para Día D, recordó con cariño cómo artistas como Fernando Armas, Hernán Vidaurre, los hermanos Jorge y Alfredo Benavides, Manolo Rojas, Ernesto Pimentel y Andrés Hurtado dieron sus primeros pasos mientras ella estaba en la cúspide de su carrera.

"Madre de muchos artistas"

'Risas y Salsas', el programa dirigido por Guillermo Guille, se convirtió en un fenómeno que mantuvo al público riendo durante 17 años en Panamericana Televisión. Tras la crisis del canal, el equipo se trasladó al canal 4, donde continuaron brillando por cuatro años más.

Jesús Morales, conocida por su sabiduría y humor, no solo se destacó en el escenario sino también en la vida cotidiana. Aconsejó a jóvenes talentos, como Gisela Valcárcel, instándoles a seguir estudiando y preparándose para el mundo del espectáculo. Su contribución al crecimiento y desarrollo de la comedia peruana es innegable.

"Vi que una chica que tenia condiciones, pero como era muy jovencita y bonita, estaba por caer en manos de las águilas y yo la aconsejé: no hagas caso, tienes que estudiar", le dijo hace muchos años a una joven Gisela.

Aunque se retiró de los escenarios a los 80 años, la actriz supo manejar su carrera con inteligencia y aseguró su vejez gracias a sus acertadas inversiones. En sus propias palabras, "La muerte llegará cuando tenga que llegar, no me asusta ni le temo, no odio a nadie, no me peleo con nadie y pienso que en eso consiste la paz".

Con el adiós a Jesús Morales, el mundo del entretenimiento pierde a una verdadera leyenda, pero su legado seguirá vivo a través de los recuerdos y alegrías que dejó en 'Risas y Salsas'.