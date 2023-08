Melissa Paredes vuelve a las grabaciones de 'Al Fondo Hay Sitio': "Modo Patty, listísima"

Luego de unas merecidas vacaciones por Fiestas Patrias, Melissa Paredes confirmó que se encuentra lista para volver a las grabaciones de 'Al Fondo Hay Sitio'.

Melissa Paredes, quien le da vida a 'Patty' en la popular serie de América Televisión, utilizó sus redes sociales para informar, con mucho entusiasmo, que volverá a grabar. Esta noticia, emocionó a más de un fanático de la también modelo e influencer.

Como se recuerda, semanas atrás, Sergio Galliani fue consultado por el ingreso de Melissa Paredes a la exitosa serie donde trabajó como 'Miguel Ignacio de las Casas'; sin embargo, el actor aseguró no conocer a la exesposa de Rodrigo Cuba, generando diferentes opiniones por parte de sus demás colegas de la actuación.

"No veo televisión, lo siento, y no sé quién es tampoco (...) te lo juro. Nombres ni me digas... hasta donde yo trabajé, conozco. Después de eso, no conozco a nadie. (A Melissa Paredes) no la conozco, lamentablemente, no la conozco", aseguró durante una entrevista.