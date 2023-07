Sheyla Rojas arremente contra Melissa Paredes y sus retoques estéticos: "No llega a mi nivel"

27/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante la última edición del programa "América Hoy", el conductor Edson Dávila bautizó a Melissa Paredes como la 'Barbie activadora' debido a su polémico ampay y sus infartantes curvas, provocando que Sheyla Rojas lance unos dardos contra ella.

No está a su nivel

Melissa Paredes ha vuelto a causar polémica con su regreso a la pantalla chica y su papel de 'Patty' en la serie "Al Fondo Hay Sitio". Ante ello, el popular 'Giselo' no dudó en mencionarla durante su programa matutino y tocar el tema respecto a las curvas de la modelo.

Esto causó que Sheyla Rojas arremeta contra Melissa Paredes, luego de que Janet Barboza hiciera cuentas sobre cuánto habría gastado la actual pareja de Anthony Aranda en operaciones estéticas y le preguntara si se encuentra a su nivel en cuanto a la inversión de dichos 'arreglitos'.

"¿Te sigue pareciendo una cifra alta Sheyla Rojas? ¿Sientes que ya está a tu nivel?", le cuestionó Janet Barboza luego de hacer cuentas en pleno programa en vivo.

Para sorpresa de muchos, la novia de Sir Winston no tuvo reparos en responder y 'multiplicar por cero' a su colega en el modelaje, Melissa Paredes.

"Todavía no llega a mi nivel, las cosas como son, no llega a mi nivel, pero va en proceso, señaló Sheyla entre risas.

Sheyla revela cómo se dejó convencer por Maluma

Por otro lado, Sheyla también fue interrogada por la vez tuvo un cercano vínculo con el cantante colombiano Maluma, durante su paso por el Perú en el 2012 y su participación en el recordado programa Combate.

En su entrevista, la joven influencer confesó que el reconocido intérprete de 'Felices los cuatro' mostró interés en iniciar una relación con ella en aquel entonces. Sin embargo, Sheyla Rojas reveló que no cedió fácilmente a las pretensiones del popular 'Papi Juancho', respondiéndole un rotundo "No, Maluma no" cada vez que el cantante le manifestaba sus intenciones

Aunque Maluma intentó conquistarla, Sheyla Rojas dejó en claro que solo mantuvieron una amistad, y no se concretó ninguna relación amorosa entre ellos.

"Mi excompañero de trabajo Maluma, obviamente no se acuerda cuando trabajó conmigo en Combate, no se acuerda de mí (...) quiso tener algo conmigo, pero yo me hacía de rogar, reveló.

De esta manera, Sheyla Rojas dejó en claro que no tuvo ningún tipo de relación con el colombiano Maluma y aprovechó 'aterrizar' a Melissa Paredes, quien no estaría a su altura respecto a inversión en operaciones estéticas.