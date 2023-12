"Mi mamá adoptiva me robó y abandonó": Hermana de Flavia Laos narra episodio traumático que vivió a los 15 años

Kiara Laos, hermana de la reconocida influencer Flavia Laos, reveló en sus redes sociales que vivió un duro momento cuando decidió mudarse a Estados Unidos cuando tenía 15 años, pues su madre adoptiva en ese país le robó sus cosas, para luego abandonarla a sus suerte en un país que ella no conocía.

Kiara utilizó su cuenta de TikTok para narrar esta traumática historia, la cual había guardado con recelo durante mucho tiempo porque piensa que fue uno de sus "momentos más vulnerables y traumáticos" durante su estancia en Estados Unidos. Sin embargo, considera que al haber pasado 5 años de ese episodio se siente lista para contar su verdad.

La hermana de Flavia explicó que sus padres le cedieron su tutela a quien consideraban una amiga de la familia, con el objetivo que ella pueda vivir legalmente en Estados Unidos. Sin embargo, esta persona la trataba mal pese a que sus padres asumían sus gastos de forma íntegra.

"Yo nací, viví y me crié en Perú hasta los 15 años y se me ocurrió venirme a vivir a EE. UU. por medio año para poder tener mi experiencia americana. A mis 15 años, mis papás le cedieron mi tutela a esta amiga de la familia. Le digo mamá adoptiva, pero nunca fue una madre para mí. Ella en EE.UU. era mi figura materna y paterna ante la ley", comentó en un inicio.

En otra parte del video, la influencer contó que sus padres siempre velaron económicamente por ella y cuando le cedieron su tutela a esta señora, muchos le advirtieron que era una mala persona.

"El acuerdo era que mis papás se iban a encargar al 100% de mis finanzas. Ella me estaba dando un cuarto y mis papás le pagaban por eso, por mi comida y por todo lo que necesite (...) Todo el mundo me decía cuidado porque ella muestra una careta, no le creí a nadie", narró.

Kiara también dijo que la señora que la tenía a su cargo era racista, porque le impedía tener amistades de un color de piel oscuro sin motivo alguno.

"Cuando empezó el cole me di cuenta que esta señora no era buena persona. No quería que me junte con mis amigos morenos porque eran morenos. Ella es más peruana que la papa (...) Hablaba mal de mi familia, mis padres, mis abuelos. Me amenazaba que me iba a regresar a Perú", concluyó.