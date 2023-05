Michelle Soifer habría tenido vínculos con políticos, según su expareja Kevin Blow

10/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La ex chica reality Michelle Soifer admitió que se arrepiente de haber tenido un vínculo sentimental con el cantante Kevin Blow. Tras ello, su expareja no se quedó callado y reveló un secreto que no muchos conocían sobre la popular 'Michi', que incluye a políticos.

El secreto de Michelle Soifer

Kevin Blow no le pidió que deje de hablar sobre él; sin embargo, expresó que la 'Michi' tenía que asumir las consecuencias en caso él quiera remover las cosas que ocurrieron en el pasado.

El cantante aprovechó en lanzar tremenda revelación al indicar supuestos vínculos de Michelle Soifer con políticos.

"Si ella quiere seguir hablando, lamentable, yo voy a seguir respondiendo. Mira, tengo información muy comprometedora que incluye alcaldes de Perú y a gente de la política, que no lo he mencionado porque mi intención no es hacernos daño. Quisiera que siga con su vida porque ya pasó", dijo.

Finalmente, el artista dominicano invitó a 'Michi' a que visite su país, donde él se encuentra viviendo junto a su esposa. Esto para que -en caso quiera realizar un videoclip- lo haga con su productora musical.

¿Michelle Soifer tiene "raíces de amargura"?

Un periodista local le consultó si considera que Micheille Soifer aún no ha superado la polémica relación que tuvieron hace 4 años, el cantante Kevin Blow aseguró que es muy probable que se deba a una dosis de amargura.

"No estoy en su cabeza. Sería altanero decir 'no me supera', pero creo que ella tiene unas raíces de amargura porque... y esto lo puedo decir a boca llena, pues el único novio inteligente fui yo".

"A mí no me regaló absolutamente nada, no puede decir que me mantuvo, pero yo sí te puedo decir que el carro, el negocio y la casa, todo, fue costeado por los dos y todo lo mío se lo regalé. Ella no puede decir que me regaló una moto o plata", acotó.

¿El único novio inteligente de Michelle Soifer?

El artista dominicano Kevin Blow aseguró que fue el 'novio' más inteligente que tuvo Michelle Soifer, pues a él no le regaló absolutamente nada, no lo mantuvo y, cuando terminaron, él le dejó todas las cosas que habían comprado juntos y se regresó a República Dominicana.

Actualmente, Kevin Blow vive feliz al lado de su familia y tiene su productora.

Recordemos que en 2019, Michelle Soifer y Kevin Blow terminaron su polémica relación para siempre.