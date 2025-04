Miguel Arce CONFRONTA a Javier Masías y le tira una hamburguesa frente a todos en 'El Gran Chef'

09/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

'El Gran Chef: Famosos' (EGCF) continúa generando polémica. En su más reciente edición, el programa de competencia culinaria fue escenario de un tenso momento protagonizado por Miguel Arce, uno de sus participantes, y el estricto Javier Masías. Tras una amonestación del crítico, el modelo y actor desató su furia contra el jurado, por lo que decidió confrontarlo lanzándole una hamburguesa frente a todos.

Miguel Arce pierde los papeles en 'EGCF'

En la jornada de revancha de la temporada 'Extrema', seis participantes eliminados regresaron a la cocina para alcanzar una segunda oportunidad y continuar en el reality. Es así que Mateo Garrido Lecca, Jano Baca, Olenka Zimmermann, Claudia Portocarrero, Mauri Stern y Miguel Arce fueron puestos a prueba en un desafío bastante complicado: preparar hamburguesas enormes, conocidas también como XXL.

Si bien la noche parecía iniciar con buen pie, los competidores se vieron envueltos en suma tensión, puesto a que la elaboración de este platillo requería mayor destreza y minuciosidad. Uno de ellos fue Miguel Arce, quien al iniciar con la fritura de la carne presentó serios inconvenientes, algo que terminó abrumándolo por completo e incluso lo desanimó de continuar.

"Todo me está saliendo mal. No me da tiempo, no voy a llegar. No sé si seguir adelante o tirar la toalla", manifestó con pesar el exparticipante de 'Combate', tras percatarse que el resto de sus compañeros iba avanzando mucho más que él. Al notar esta frustración, su compañero Mateo Garrido Lecca y la jueza Nelly Rossinelli optaron por darle recomendaciones para que mejore su preparación, algo que no sirvió de mucho debido a la incomodidad del modelo.

Miguel Arce confronta a Javier Masías

Con la finalidad de apoyarlo en el proceso, Mateo le dio a Miguel Arce una de sus hamburguesas, algo que el excombatiente agradeció enormemente, sintiéndose ligeramente aliviado. Sin embargo, esta dádiva fue observada por Javier Masías, quien rápidamente se aproximó hacia la ubicación de Arce para llamarle la atención. Lejos de calmar las aguas, este reclamo terminó desatando una impactante confrontación frente a cámaras.

"Señor Arce, me dicen que está haciendo trampa porque está recibiendo una hamburguesa ya procesadas. ¿Dónde está esa hamburguesa?" enunció Masías, sin imaginar la respuesta que tendría Miguel. "¡Aquí está!", expresó Arce mientras lanzaba la carne en la mesa, dejando en shock al resto de los jurados .

El incómodo momento ocasionó que Javier Masías decida apartarse de la zona. Poco después, Miguel Arce recurrió al confesionario para disculparse con la teleaudiencia por lo ocurrido. "Perdón por lo que están viendo, pero tengo una frustración muy dura y no sé cómo controlarla. Necesito aprender mucho aún", expresó más calmado.