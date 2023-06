'Miguelito Perú' defiende su relación con Karelys Molina y encara a 'Robotín'

El tiktoker Miguel Alessandro Ávalos, más conocido como 'Miguelito Perú', no dudó en enviarle una fuerte advertencia al popular 'Robotín', debido a los incómodos comentarios que el cómico ha venido realizando sobre su actual relación con Karelys Molina 'Robótika', quien fue su expareja.

'Miguelito Perú' señaló de forma muy tajante que si 'Robotín' se atreviese a decir algo desafortunado sobre su pareja, Karelys, no usaría las redes sociales para poder ponerle un alto.

"Soy de las personas que ignora, él nunca ha sido mi amigo. Lo del pasado, no me importa ni me interesa, no le doy cabida a mi vida. Pero si hace un comentario muy fuerte sobre ella, iría directo y no por redes sociales, en persona, como debería ser, y no enviando indirectas porque para mí eso es inmadurez", señaló el conocido tiktoker.