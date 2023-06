¿Se acabó la ilusión? Robotín termina relación con 'Robotina cajamarquina'

03/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yeni Medina, conocida como 'Robotina cajamarquina', fue sorprendida en vivo, en el programa de 'Magaly TV: La Firme', tras saber que Robotín decidió poner fin a su relación.

Mientras ella manifestaba que se encontraba feliz por conocer a Robotín, sus gestos cambiaron cuando Alan Castillo, quien se encuentra actualmente de gira por Europa, se comunicó con el programa de Magaly Medina, para explicar los motivos que lo llevó a terminar su amor.

"Lo que pasa que me he enterado de cositas, porque después de grabar y tener planes de trabajar juntos, me he enterado algunas cosas como que no van pues y prefiero dejarla ahí, no quiero que esto crezca con mentiras, porque lo que empieza mal, termina mal", señaló en primer lugar, Alan Castillo.

¿Una videollamada la delató?

Durante su llamada al programa de espectáculos, Robotín manifestó que descubrió cosas raras en su relación con Yeni Medina a través de una videollamada, por lo cual prefirió dejar todo solo en el ámbito profesional.

"Quise probar con ella, pero de repente era para hacerlo en forma de trabajo, más no en relación, creo que fue un gran error tratar de tener una relación con alguien que, aunque sea de probar o intentar con alguien que recién estoy conociendo, y después de descubrir cosas, mentiras, que yo ya verdad estoy cansado, aburrido. Así que preferí cortarlo de raíz", acotó.

Luego, manifestó: "Conversamos con cámara, le pregunté si estaba sola, me dijo que sí. Ella no se dio cuenta de que enfocó al espejo y fue donde yo vi a una persona ahí con ella. Puede ser cualquier persona, un amigo o familiar, lo que me molesta es que dijo estar sola cuando yo ya vi, no va una mentira así".

Robotina cajamarquina se defiende

Al enterarse en vivo del fin de su relación, Yeni Medina trató de negar todas las acusación de Robotín al dejar entrever que ella le fue infiel y aseguró que él era una persona bastante insegura e intensa.

"Es mentira (sobre el hombre sin polo en videollamada). (...) Estábamos cenando y yo le dije que teníamos una reunión de amigos y amigas, yo enfoqué y ellos no querían salir. (...) Tuvimos una pequeña discusión pero lo dejamos claro, e incluso hay un Facebook falso mío".

También señaló que la persona que Alan Castillo vio a través del espejo nada más era un amigo; desmintiendo que aquel misterioso hombre sea su expareja Wilder Cruz.

"Él es de mi pasado y yo de mi pasado no recuerdo nada. (...) Como te digo, Robotín es un poco colérico, es bien intenso porque él tampoco vio bien, ni cuerpo completo para decir quién es", respondió ante la pregunta sobre si le fue infiel a Alan Castillo, conocido artísticamente como Robotín.

Además, Yeni Medina señaló que considera que Alan Castillo la tomó como el 'clavo que busca sacar a otro clavo', por lo cual han decidido trabajar únicamente como Robotines, solo en el ámbito profesional, dando así por concluida su relación.