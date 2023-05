¿Un nuevo amor a la vista? Robotín sorprende a todos con su nueva compañera 'Robotina'

Alán Castillo más conocido como 'Robotín' causó revuelo en las redes sociales por verse bailando con una nueva compañera vestida y maquillada como 'Robotina', la canción de 'La chismosa'.

A través de su cuenta de TikTok, @robotindelperu, el carismático personaje le da un besito a Yeni Medina, llamada artísticamente como 'Robotina Cajamarquina', lo cual supondría para muchos de sus seguidores que estaría iniciando una nueva relación y olvidado su pasado con Karelys Molina.

Como era de esperarse, el video se volvió viral en distintos medios de comunicación y cientos de reacciones de personas que no dudaron en señalar que era hora de que 'Robotín' se olvidara de su expareja y "sea feliz".

"Diosito tiene sus favoritos, está mejor que Robotina", "es más bonita, suerte Robotín", "así era desde el principio Robotín apoyar al talento peruano", "Robotín eres grande, apoyar al talento peruano, está guapísima tu compañera wuaaaa bendiciones", "hermosa cajamarquina", fueron las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

A pesar que llevó una vida dura y ya en Lima, Alan Castillo conocido como 'Robotín' no tuvo impedimento para estudiar teatro y ahí nace la idea de disfrazarse de un pequeño robot plateado y de esta manera volverse un personaje que divertir a la gente.

Con más de 20 años interpretando a este personaje, y trabajando en centros comerciales y parque. Un día llegó la oportunidad de estar en el programa 'Los reyes del playback', donde tras sus diferentes presentaciones, se hizo famoso ganándose el corazón del público.

En el último episodio del programa digital 'Coneroscast', el popular 'Robotín' contó que buscará al padre biológico de sus dos hijas para que lo apoye con los gastos económicos.

Tras darse conocer que el artista cómico no era el progenitor de las dos pequeñas que criaba junto a su expareja, el ex de 'Robotina' bromeó acerca de su paternidad y aprovechó para contar que él continúa solventando los gastos.

"Me enteré de la verdad y ahora estoy buscando al verdadero papá para que me apoye con los gastos. (...) Yo con mis hijas, a pesar de todo, está todo bien. No hay problema", dijo entre risas el artista.