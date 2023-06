'Milechi': ¿Cuál es el verdadero nombre de la actriz cómica y qué carrera estudió?

03/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Milechi es una de las actrices cómicas más prometedoras de esta generación, pues forma parte de la Casa de la comedia, un programa cómico de Youtube que tiene gran éxito en las plataformas digitales, y que tiene entre sus filas a personajes como Pepino y Dayanita. Esta vez la actriz confesó cual es su nombre real y qué carrera estudió.

Verdadero nombre y carrera

En una entrevista con un conocido diario de circulación nacional, Milechi reveló que su nombre real es Luis Fernando Purihuamán y que su infancia no fue tan buena porque su madre la abandonó cuando tenía 11 años.

En otro momento de la entrevista, la actriz cómica reveló que antes de formar parte de la Casa de la comedia, se dedicó a trabajar en un taller de soldadura, al que entró como personal de limpieza pero que por un motivo especial terminó estudiando soldadura.

"Yo llegué a trabajar a un taller de soldadura como operadora de limpieza, y en esa empresa yo me enamoré de un soldador. En cierto momento él me dijo: 'vamos a estudiar', y como yo quería estar junto con él, me metí a estudiar. Por él yo me metí a planta, por él empecé a estudiar, pero la cuestión es que nunca le dije (que le gustaba) ni se enteró de lo que yo sentía", explicó entre risas.

Su madre la abandonó

Milechi reveló que su mamá desapareció sin previo aviso, porque un día despertó y ella ya no estaba.

"Ella no se despidió de mí. Cuando se separó de mi papá se fue a vivir a un cuarto, y yo era apegado a ella. Entonces, de la noche a la mañana, yo desperté, me levanté, la busqué, y no la llegué a encontrar", reveló.

En seguida, explicó que fue por una vecina que se enteró que su madre la había abandonado a su suerte,

"Le pregunté a la señora (dueña del cuarto) y me dijo: 'Tu mamá te abandonó, se fue con un hombre'. Mi mamá prefirió ser más mujer que madre. Yo lloré, sufrí". agregó.

La amiga de Pepino confesó que el abandono de su madre representó un gran impacto en su vida, pues a pesar que no le guarda rencor, ya no puede expresar sus sentimientos hacia ella.

"Hoy con mi mamá nos hablamos, pero no me nace decirle que la extraño o preguntarle si está bien. Ni siquiera para Navidad. Me afecta, lloro de impotencia", puntualizó.

Después de leer estas declaraciones, queda claro Luis Fernando (nombre real de Milechi) ha tenido una infancia muy dura, pero que ha sabido sobresalir en la vida, pues tiene una carrera técnica y actualmente es actriz cómica.