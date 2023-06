¡Insólito! Madre se molesta con pasajeros de un tren por no ceder asiento a su hijo

03/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una madre mostró su indignación al ver que las personas de un tren no le cedían asiento a su pequeño hijo, por ello no dudó en compartir el momento a través de su cuenta de TikTok.

En el material audiovisual, Kelly, una mujer originaria de Londres, relata que se trasladaba con su hijo en un tren de Southern Rail, que estaba completamente lleno. Al percatarse de que el niño estaba cansado, miró a su alrededor con la esperanza de que alguien le cediera su asiento, pero no tuvo éxito.

Notó que todos los pasajeros se encontraban entretenidos con sus celulares o algunos, hasta con sus laptops, mientras su hijo permanecía en el pasillo del vagón. "¡Todas estas personas miran a mi bebé sentarse en el piso en el área de asientos prioritarios!", se lee en la descripción del breve video que generó polémica entre sus seguidores.

Según informó la compañía del Southern Railway, en su servicio, los menores de cinco años no pagan ticket, aunque esto también conlleva ciertas restricciones. En caso de que el transporte cuente con asientos disponibles, el niño puede sentarse en un lugar sin problema, pero si otro pasajero requiere el asiento, tendrá que cederlo e ir en los brazos de un adulto.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió viral y fue compartido en distintos medios de comunicaciones. Además, generó miles de comentarios realizados por personas que se mostraron en desacuerdo con la posición de la madre, al señalar que su hijo debería sentarse mientras que otro adulto debe ir de pie.

"¿Y por qué no la mujer no sentó al chico en sus piernas? Acaso no es su hijo?", "tu hijo, tu responsabilidad. Basta ya de tanto victimismo", "preparen a sus hijos para el mundo, no para que el mundo cambie para sus hijos", "padres inconscientes que tienen hijos, antes de tener coche para que siempre vayan sentaditos los bebés", "el asiento reservado es para la gente que tiene algún impedimento físico", "en mi cultura es, darle el asiento a tercera edad, niños con discapacidad, gente con discapacidad y futuras mamás", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Es así como muchos usuarios de las redes sociales criticaron tajantemente la actitud de la madre, por mostrarse indignada al ver que nadie quería darle un asiento a su pequeño niño, quien se veía cansado por el largo viaje.