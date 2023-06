'Milechi' confiesa que su mamá la abandonó cuando tenía 11 años: "Prefirió ser más mujer que madre"

03/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

"La casa de la comedia" es uno de los canales de Youtube, ya que entre sus figuras están diversos cómicos como Dayanita, Pepino y 'Milechi'. quien ha sabido ganarse el corazón del público por su gran carisma y personalidad, peor no todo es color de rosa, pues en una entrevista revela que su madre la abandonó cuando tenía 11 años.

¿Cómo se enteró del abandono?

La popular actriz cómica brindó una entrevista a un conocido diario local, y en el mismo, reveló que su mamá desapareció sin previo aviso, porque un día despertó y ella ya no estaba.

"Ella no sé despidió de mí. Cuando se separó de mi papá se fue a vivir a un cuarto, y yo era apegado a ella. Entonces, de la noche a la mañana, yo desperté, me levanté, la busqué, y no la llegué a encontrar", reveló.

En seguida, explicó que fue por una vecina que se enteró que su madre la había abandonado a su suerte,

"Le pregunté a la señora (dueña del cuarto) y me dijo: 'Tu mamá te abandonó, se fue con un hombre'. Mi mamá prefirió ser más mujer que madre. Yo lloré, sufrí". agregó.

Tiene traumas por el suceso

La amiga de Pepino confesó que el abandono de su madre representó un gran impacto en su vida, pues a pesar que no le guarda rencor, ya no puede expresar sus sentimientos hacia ella.

"Hoy con mi mamá nos hablamos, pero no me nace decirle que la extraño o preguntarle si está bien. Ni siquiera para Navidad. Me afecta, lloro de impotencia", explica.

Sin embargo, cuenta que sigue apoyando económicamente a su madre, a pesar de todo lo que pasó con ella cuando era niña.

"El 'Día de la madre' a mi mamá le mandé su platita para que se compre su ropita, hoy por hoy tenemos dinerito y podemos mandarle a mamá, pero siendo sincera, no me nace, no extraño a mis hermanas, ni a mis padres", finalizó.

Entradas para la Casa de la comedia

El horario de funcionamiento de la Casa de la Comedia abarca desde las 4:00 p.m. hasta las 12:00 a.m. en los días martes y jueves. Sin embargo, ingresar a este recinto no es gratuito, ya que el acceso tiene un costo de cinco soles.

Además, dentro del establecimiento, todos los productos se ofrecen a un precio similar de 5 soles cada uno, lo que podría considerarse como una experiencia algo costosa para algunos.

Es así que la Casa de la comedia ha sacado a flote nuevos talentos del entretenimiento nacional, como es el caso de Milechi, quien ha confesado que tuvo una infancia tan dura, después que su madre la abandonó a las 11 años.