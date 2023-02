27/02/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La interprete de "Warmisitay", Milena Wharton, brindó este lunes una conferencia de prensa donde reveló detalles de su grandiosa experiencia al ganar la Gaviota de Plata en la competencia folclórica del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023, desarrollada en Chile.

En exclusivas declaraciones para Exitosa, desde el Centro Español del Perú (Jesús María), Milena Wharton indicó que aún se encuentra procesando las emociones que la embargaron durante dicho evento. Además, resaltó que está agradecida con nuestro país y Chile por el gran recibimiento que tuvo.

"Todavía sigo procesando todas las emociones que tuve en ese momento. (Estoy) muy agradecida, primero con mi país, con Chile también, y con la Quinta Vergara, con el público maravilloso", declaró a nuestro medio.

De igual manera, dijo que notó que, conforme pasaron las fechas de los conciertos, se hacían más visibles las banderas del Perú; así como también, expresó su felicidad porque los asistentes bailaban y cantaban sus canciones.

"El primer concierto habían dos banderas de Perú y en el último concierto habían como cinco, y habían niños bailando la coreografía de la canción, la gente la cantaba conmigo, fue realmente alucinante", precisó.

Esta experiencia es sin duda un gran capitulo para la joven peruana, quien asegura que no solo estuvo contenta por llevarse la Gaviota de Plata, sino que también pudo conocer a sus artistas favoritos.

"(Estuve) muy emocionada, soy una chica que si es bien fan y yo, en realidad, cuando veo a un artista no puedo con mi vida", relató la cantante, quien además recibirá 28 mil dólares como premio.

La talentosa joven, que estuvo acompañada de su productor musical Franjo Artich, contó como es que su familia recibió emotivamente la increíble noticia de que había ganado con su tema "Warmisitay", canción que se conoce es dedicada para su abuelita Teresita.

"Mi abuela estaba recontra feliz, no puede más del orgullo, sin duda, no puede más con las emociones, ahora con las cámaras también, es una diva también mi abuela", dijo.

Mensaje a su público

Finalmente, a través de las cámaras de Exitosa, Milena Wharton envió un mensaje a su público y les pidió que nunca dejen de ser perseverantes con sus sueños, tampoco que dejen que la sociedad les imponga lo que quieren que sean en el futuro.

"La perseverancia, no dejar de soñar y no dejar que nadie nos diga que tenemos que hacer. De verdad, creo que ese es el mayor mensaje que quiero dar al mundo porque día a día siento que todo el mundo quiere que sea como ellos quieren, pero yo quiero ser Milena, no quiero ser nadie más", afirmó.

