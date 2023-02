Milena Wharton sobre su participación en Viña del Mar: "Me solté totalmente y dejé las presiones"

Esta tarde, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, arribó la talentosísima Milena Wharton, ganadora de la Gaviota de Plata en Viña del Mar, por la competencia folclórica. A detalle, la artista nacional contó sus impresiones acerca del primer día del certamen internacional, desarrollado en el país vecino de Chile.

En ese sentido, la intérprete de "Warmisitay" confesó que estuvo nerviosa al inicio del evento; puesto temía caer derrotada en el prestigioso concurso internacional. Por consiguiente, no habría empleado todo su talento en la primera gala, realizada el 21 de febrero pasado.

Para fortuna de todos, Wharton mencionó que en las siguientes jornadas de la Quinta Vergara logró soltarse y fluir naturalmente. Al respecto, contó que su principal objetivo era exponer su "música" y el "mensaje" que deseaba compartir.

"Me solté totalmente y dejé las presiones (..) Me daba miedo perder, pero me di cuenta que no era para eso, sino para exponer mi música, mi mensaje, para representar a mi país", declaró a los medios de comunicación", declaró.